Легенда Динамо Заваров повертається в клуб після 30-річної перерви

Останнім місцем роботи фахівця була збірна України.

Знаменитий у минулому гравець "Динамо" (Київ) і збірної СРСР Олександр Заваров повернувся в столичний клуб і буде працювати на посаді селекціонера.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

«Відчуваю певне хвилювання, адже я повернувся в рідний клуб майже через 30 років. Мені дуже приємно повернутися в "Динамо" і працювати з такими людьми, як Володимир Веремєєв, Володимир Безсонов, Олексій Михайличенко, для мене це велика честь. Зі свого боку обіцяю сумлінно працювати і приносити користь клубу», - зазначив Олександр Заваров.

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Олександр Заваров у 1983-1988 роках виступав за "Динамо" як футболіст, будучи одним з лідерів команди. У складі київського клубу Заваров двічі вигравав чемпіонат СРСР, а в 1986 році став володарем Кубка володарів кубків УЄФА. У тому ж році він був визнаний найкращим футболістом СРСР (приз щотижневика "Футбол").

Після завершення кар'єри в 1995 році тренував швейцарський "Віль", казахстанський "Женіс", українські "Металіст" і "Арсенал".

Останнім місцем роботи фахівця була збірна України, де він входив у тренерський штаб Михайла Фоменка у 2013-2016 роках.