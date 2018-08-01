Полтавська Ворскла вперше за 15 років підписала бразильських гравців
14:58, 01 серпня 2018Футбол
344 0
Полтавський клуб оголосив про укладання угод з двома бразильськими футболістами.
Артур і Ніколас Карека / vorskla.com.ua
Полтавська "Ворскла" оголосила про укладання угод з двома бразильськими футболістами.
Контракти з «Ворсклою» підписали 23-річний лівий захисник Артур, який перейшов з «Інтернасьоналя», а також екс-гравець «Сантоса» 21-річний форвард Ніколас Карека.
Читайте такожБразильський захисник Шахтаря перейшов у португальський клуб
Артур підписав контракт на два роки, Карека – на один. Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.
До цього останній раз гравці з Бразилії з'являлися у "Ворсклі" ще в 2003 році. У команді під керівництвом Андрія Баля виступали захисник Фабіо Перейра і нападник Карлос Естебан Фронтіні.
Як повідомляв УНІАН, "Ворскла" в УПЛ програла два матчі поспіль, поступившись на старті сезону "Динамо" і "Олімпіку".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter