Полтавська Ворскла вперше за 15 років підписала бразильських гравців

Полтавський клуб оголосив про укладання угод з двома бразильськими футболістами.

Полтавська "Ворскла" оголосила про укладання угод з двома бразильськими футболістами.

Контракти з «Ворсклою» підписали 23-річний лівий захисник Артур, який перейшов з «Інтернасьоналя», а також екс-гравець «Сантоса» 21-річний форвард Ніколас Карека.

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Артур підписав контракт на два роки, Карека – на один. Про це повідомляє офіційний сайт полтавчан.

До цього останній раз гравці з Бразилії з'являлися у "Ворсклі" ще в 2003 році. У команді під керівництвом Андрія Баля виступали захисник Фабіо Перейра і нападник Карлос Естебан Фронтіні.

Як повідомляв УНІАН, "Ворскла" в УПЛ програла два матчі поспіль, поступившись на старті сезону "Динамо" і "Олімпіку".