1 700 шведських фанатів їдуть в Одесу на матч Ліги Європи проти Маріуполя

Поєдинок "Маріуполь" - "Юргорден" відбудеться у четвер, 2 серпня, в Одесі.

На матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Маріуполем" і шведським "Юргорденом" в Україну збираються приїхати 1700 фанатів шведського клубу.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Матч відбудеться в Одесі, оскільки стадіон в Маріуполі не ліцензовано для поєдинків єврокубків.

Велика кількість шведських фанатів поставить під сумнів фактор домашнього поля для українського клубу. Між Маріуполем і Одесою - понад 600 кілометрів, і не багато вболівальників маріупольської команди зможуть дістатися на поєдинок.

Поєдинок між "Маріуполем" і "Юргорденом" відбудеться у четвер, 2 серпня.

Як повідомляв УНІАН, перший матч між цими суперниками відбувся у Швеції минулого четверга і завершився внічию - 1:1.