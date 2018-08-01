Гравець Динамо Гармаш вимагає компенсацію 1,3 мільйона гривень за розстріл свого авто (відео)

В ніч на 5 грудня на одному з київських паркінгів невідомий випустив у автомобіль футболіста Porsche Panamera 14 куль.

Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш хоче отримати компенсацію від паркінгу, в якому знаходився його автомобіль. Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня 2017 року, на одному з київських паркінгів невідомий випустив у автомобіль Дениса Гармаша, Porsche Panamera, 14 куль. Пізніше повідомлялося, що це було зроблено через борги футболіста за гру на тоталізаторі, однак сам Гармаш це категорично заперечував.

Зараз же стало відомо про те, що футболіст подав позов проти КП «Житлосервіс», яке обслуговує паркінг. Гармаш хоче отримати компенсацію в розмірі 1 326 242 гривні.

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«Пошкоджена внутрішня оббивка сидінь, панель управління, кермо. Зовні пошкоджено кузов», – говорить Віктор Фоменко, адвокат Гармаша.

У паркінгу є два входи і два в'їзди, проте в ніч, коли стався напад, стоянку охороняла лише одна людина. У той же час адвокат компанії «Житлосервіс» заявляє про те, що захищати стоянку від хуліганів КП не повинно.

«Ми експлуатуюча організація, яка згідно з договором зобов'язана лише прибирати паркінг, утримувати його в хорошому стані. Зобов'язань, які стосуються охорони, збереження майна Гармаша ми на себе брали», – заявив адвокат Тарас Гудзера.

У той же час, якщо Денис Гармаш отримав за цей інцидент страхову виплату, тоді висувати претензії може лише страхова компанія. Адвокат футболіста заявив, що автомобіль не був застрахований.

Засідання у цій справі перенесли на 30 жовтня.