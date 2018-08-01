"Шахтар" ввів іменні сидіння для вболівальників на трибунах стадіону в Харкові

Кожне місце у VIP-клубі обладнане м'яким сидінням, а у власників абонементів у цей клуб воно іменне.

Комерційний директор ФК «Шахтар» Дмитро Кириленко розповів про нововведення, які чекають вболівальників «гірників» у поточному сезоні.

- Як і в минулому році ми граємо матчі групового етапу Ліги Чемпіонів на стадіоні «Металіст», сподіваємося, що і в цьому сезоні вдасться подарувати вболівальникам незабутні емоції. Так само в цьому році ми робимо ставку на глобальне поліпшення сервісу, що вже є стандартною практикою на матчах кращих європейських клубів. На кожному матчі буде діяти розважальна зона Shakhtar Fan Fest, яка буде включати активності як на стадіоні, так і поза його межами", - зазначив Кириленко в розмові з Terrikon.com.

"Крім того, у програмі поліпшення сервісу ми плануємо найближчим часом представити нову версію програми з доповненим функціоналом, який зробить похід на футбол ще зручніше і приємніше.

Для вболівальників, які бажають відчути новий досвід походу на матч, ми спільно з нашим преміум-партнером - авіалініями SkyUp створили новий VIP-клуб – SkyUp Club на Східній трибуні стадіону. Ви могли його бачити вже під час матчу з «Арсеналом».

Його відвідувачі отримують можливість відчути себе на матчі, як на борту літака, так як весь сектор забрендували в авіа-тематики, є окремий вхід і фуд-корт, кожне місце обладнане м'яким сидінням, а у власників абонементів у цей клуб воно іменне", - додав комерційний директор.

"Ми вважаємо, що сьогодні футбол фактично конкурує з іншими видами дозвілля: походом у парки чи кіно. Тому перебуваючи в постійному контакті з уболівальниками, ми розуміємо, що їх очікування від сервісу зростають і нам потрібно їм відповідати. Shakhtar Fan Fest - повноцінний фестиваль футболу на кожному домашньому матчі, який буде включати в себе активності для всіх уболівальників. Він буде включати в себе фуд-корт нового формату, дитячий майданчик з аніматорами для маленьких уболівальників, різні футбольні атракціони, конкурси та вікторини.

Все це буде формувати єдину концепцію відпочинку, що дозволить не тільки подивитися матч, але і захоплююче провести час до матчу, в перерві та після футболу", - додав Кириленко.