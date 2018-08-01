Український воротар Лунін дебютував за Реал

Екс-голкіперу "Зорі" вдалося не пропустити в першому поєдинку за "Королівський клуб".

Український голкіпер Андрій Лунін, який перейшов цього літа з луганської «Зорі» в мадридський «Реал», сьогодні вночі вперше вийшов на поле у складі своєї нової команди.

Дебют 19-річного воротаря за «Королівський клуб» припав на матч Міжнародного кубка чемпіонів, що проходить у США, проти англійського «Манчестер Юнайтед». У гру Лунін вступив відразу після перерви, замінивши свого конкурента Кіко Касілью за рахунку 1:2 (іспанець пропустив від "МЮ" два голи).

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Лунін провів на полі весь другий тайм і залишив свої ворота "сухими". Щоправда, можливостей проявити себе в українського воротаря не було: практично весь ігровий час другої половини зустрічі пройшов на половині поля «Манчестер Юнайтед». Сам поєдинок так і завершився перемогою «МЮ» з рахунком 2:1.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" в червні, підписавши 6-річний контракт. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 9 мільйонів євро, однак може зрости ще на 3,5 мільйони за рахунок бонусів.