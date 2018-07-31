Ракицький повернувся в загальну групу "Шахтаря" перед матчем з "Динамо"

Українське "класико" відбудеться в п'ятницю, 3 серпня.

«Гірники» продовжують готуватися до центрального матчу 3-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги з київським "Динамо" на заміській базі «Святошин».

Сьогоднішнє заняття тренерський штаб побудував наступним чином: футболісти, які грали з «Арсеналом-Києвом», відпрацювали разом з усіма близько години, після чого вирушили на відновлювальні процедури. Інші виконали ряд вправ з м'ячами, а завершилася сесія двосторонкою на третину поля, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар" (Донецьк).

До партнерів приєднався Ярослав Ракицький, який пропустив зустріч з «канонірами» через травму. А ось Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде все ще тренуються індивідуально.

Як повідомляв УНІАН, матч «Динамо» – «Шахтар» відбудеться на столичному НСК «Олімпійський». Початок о 19:00. Пряма трансляція – на телеканалі 2+2 та на сайті УНІАН.