Гравець "Динамо" Дерліз Гонсалес уклав контракт з бразильським "Сантосом"

Фото футболіста, який підписує контракт, вже опубліковано на клубній сторінці в соцмережі.

24-річний парагвайський легіонер київського "Динамо" Дерліз Гонсалес підписав контракт з бразильським "Сантосом".

Фото гравця, що підписує контракт, вже з'явилося в клубному акаунті "Сантоса" в Facebook.

Деталей контракта ані "Сантос", ані "Динамо" поки не оприлюднили. Раніше була інформація про те, що гравець перейде в бразильський клуб в оренду, терміном на 1 рік.

Раніше Гонсалес також оприлюднив свої умови контракту з "Динамо", згідно з яким він отримував 110 тисяч доларів на місяць. Гравець не хотів втрачати в зарплаті після переходу в бразильський клуб.

Як повідомляє SportArena, після завершення переходу парагвайця повинен відбутися зворотний трансфер в " Динамо вінгера Вітора Буено, який вже знаходиться в Києві.