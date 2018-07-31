Динамо розпочало підготовку до матчу з Шахтарем

Микола Шапаренко після перелому носа буде тренуватися і грати в захисній масці.

Київське "Динамо" розпочало підготовку до матчу третього туру української Прем'єр-ліги проти "Шахтаря".

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Після виїзної перемоги над ФК «Львів» футболісти київського «Динамо» отримали день на відпочинок і в понеділок зібралися на своїй тренувальній базі в Конча-Заспі, щоб розпочати планову підготовку до матчу з «Шахтарем».

Тренуванню передувала фотосесія для офіційних видань в формі від нового спортивного партнера клубу – компанії New Balance. Гравці і тренерський штаб зібралися для командного фото, а також позували для індивідуальних знімків.

Зазначається, що «біло-сині» підходять до «українського класіко» у чудовому настрої і з упевненістю у власних силах. Всі гравці здорові і налаштовані на роботу.

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У загальну групу повернувся Микола Шапаренко, який пропустив матч зі "Львовом" через перелом носа. Правда, найближчий місяць йому доведеться тренуватися і грати в захисній масці на обличчі.

Нагадаємо, 19-річний хавбек зламав ніс в зіткненні з захисником "Ворскли" в стартовому турі Прем'єр-ліги (1:0).

"Динамо" зіграє з "Шахтарем" у п'ятницю, 3 серпня, на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:00.

Раніше "Динамо" повідомляло про продаж квитків на матчі з "Шахтарем" в УПЛ і празькою "Славією" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.