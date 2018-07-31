Роналду провів перше тренування в Ювентусі

Португальський новачок прибув до розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізпідготовку.

Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся з відпустки після чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

У понеділок 33-річний португалець прибув до розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізпідготовку, в ході яких тренери визначили план роботи на найближчі дні.

Роналду тренувався в залі разом з гравцями, які брали участь в плей-офф ЧС і також вийшли з відпустки пізніше за інших.

Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuvepic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018

Нагадаємо, Роналду перейшов у «Ювентус» з «Реала» влітку.

Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на 4 роки. Його зарплата в Італії – 31 млн євро на рік.