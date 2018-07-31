Роналду провів перше тренування в Ювентусі

11:01, 31 липня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду в Турині / twitter.com/juventusfc

Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся з відпустки після чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

У понеділок 33-річний португалець прибув до розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізпідготовку, в ході яких тренери визначили план роботи на найближчі дні.

Роналду тренувався в залі разом з гравцями, які брали участь в плей-офф ЧС і також вийшли з відпустки пізніше за інших.

Нагадаємо, Роналду перейшов у «Ювентус» з «Реала» влітку.

Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на 4 роки. Його зарплата в Італії – 31 млн євро на рік.

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Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду