Роналду провів перше тренування в Ювентусі
Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся з відпустки після чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.
У понеділок 33-річний португалець прибув до розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізпідготовку, в ході яких тренери визначили план роботи на найближчі дні.
Роналду тренувався в залі разом з гравцями, які брали участь в плей-офф ЧС і також вийшли з відпустки пізніше за інших.
Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuvepic.twitter.com/3Ge2pugb6D— JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018
Нагадаємо, Роналду перейшов у «Ювентус» з «Реала» влітку.
Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на 4 роки. Його зарплата в Італії – 31 млн євро на рік.