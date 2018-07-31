Гравці Динамо зустрінуться з уболівальниками перед матчем з Шахтарем

Зустріч відбудеться у середу, 1 серпня, в конференц-залі стадіону "Динамо" імені Лобановського.

Київське "Динамо" організовує зустріч з уболівальниками перед центральним матчем 3-го туру української Прем'єр-ліги проти "Шахтаря".

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Зустріч відбудеться у середу, 1 серпня, в конференц-залі стадіону "Динамо" імені Лобановського. Початок – о 19:00, але вхід буде відкритий вже о 18:30.

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Від "Динамо" на зустріч з фанатами прийдуть троє гравців команди – воротар Денис Бойко, а також півзахисники Микола Шапаренко і Віктор Циганков.

Крім спілкування з гравцями, вболівальники зможуть сфотографуватися з нещодавно завойованим киянами Суперкубком України.

Вже через два дні після зустрічі з уболівальниками, 3 серпня, "Динамо" вдома зіграє матч чемпіонату проти "Шахтаря". У стартових двох турах ні кияни, ні гірники очок не втрачали.