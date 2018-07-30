Арбітр і суперники врятували життя футболісту українського клубу (відео)

12:51, 30 липня 2018
Футбол
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Під час матчу «Нива» – «Буковина» відбулося зіткнення гравців / Xsport.ua

На 72-й хвилині зустрічі під час боротьби на другому поверсі головами зіткнулися Тарас Кривий і Віталій Кузів. В результаті, Кузів впав на газон і навіть не намагався піднятися. Кривий відразу ж підбіг до суперника і, разом з головним арбітром матчу Павлом Дубровцем, надав першу допомогу гравцеві чернівчан, у якого запав язик.

Через кілька секунд футболіст "Буковини" прийшов до тями. Він зумів піднятися на ноги і сам пішов до машини швидкої допомоги, яка під'їхала до бровки, повідомляє Xsport.

Матч завершився перемогою «Буковини» з рахунком 2:0.

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Теги: #друга ліга