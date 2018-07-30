Арбітр і суперники врятували життя футболісту українського клубу (відео)

Під час матчу "Нива" (Тернопіль) - "Буковина" (Чернівці) сталося жахливе зіткнення гравців.

Під час матчу Другої ліги між тернопільською «Нивою» та «Буковиною» (Чернівці) стався небезпечний для життя гравця епізод.

На 72-й хвилині зустрічі під час боротьби на другому поверсі головами зіткнулися Тарас Кривий і Віталій Кузів. В результаті, Кузів впав на газон і навіть не намагався піднятися. Кривий відразу ж підбіг до суперника і, разом з головним арбітром матчу Павлом Дубровцем, надав першу допомогу гравцеві чернівчан, у якого запав язик.

Через кілька секунд футболіст "Буковини" прийшов до тями. Він зумів піднятися на ноги і сам пішов до машини швидкої допомоги, яка під'їхала до бровки, повідомляє Xsport.

Матч завершився перемогою «Буковини» з рахунком 2:0.