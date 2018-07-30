В УПЛ передбачили ймовірність "Золотого матчу" по закінченні сезону

Українська Прем'єр-ліга опублікувала зміни до регламенту про порядок визначення місць команд у чемпіонаті.

Українська Прем'єр-ліга опублікувала зміни до регламенту про порядок визначення місць команд у чемпіонатах УПЛ. Серед нововведень - повернення "Золотого матчу".

Про це УПЛ повідомила на своєму сайті.

Витяг з регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд української Прем'єр-ліги сезону-2018/19:

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"У разі рівності очок у двох і / або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:

3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

3.2. краща різниця забитих і пропущених м'ячів між цими командами;

3.3. більша кількість забитих м'ячів між цими командами;

3.4. краща різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах;

3.5. більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах.

За рівності цих показників для визначення переможця чемпіонату проводиться "Золотий матч". Рішення про місце проведення та часу початку "Золотого матчу" приймає Дирекція УПЛ.

Відповідні зміни набули чинності з початком сезону 2018/19 років.

Зазначимо, що переможець чемпіонату України визначався в "Золотому матчі" у сезоні 2005/06. Тоді «Шахтар» виявився сильнішим за «Динамо» (2:1) у зустрічі в Кривому Розі.