Арбітр, який вилучив гравця Шахтаря в матчі за Суперкубок, відсторонений від суддівства на 4 тури

Костянтин Труханов поніс покарання за ряд помилок під час матчу грандів українського футболу.

Арбітр Костянтин Труханов, який обслуговував матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо", відсторонений від суддівства на чотири матчі.

Про це повідомив в ефірі каналу "Футбол 1" ведучий Олександр Денисов.

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Покарання суддя поніс за ряд помилок під час матчу. Крім того, Труханов писав рапорт про матч протягом двох днів, не вклавшись в необхідні регламентом 24 години.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці матчу за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" сталася бійка між гравцями. В результаті арбітр показав пряму червону картку гравцеві "Шахтаря" Ісмаїлі і другу жовту - футболісту "Динамо" Бурді.

Ісмаїлі, чиї дії були розцінені арбітром як "агресивна поведінка", отримав в результаті 2-матчеву дискваліфікацію, незважаючи на те, що в регламенті подібні дії передбачають пропуск від 3-х до 7 матчів.