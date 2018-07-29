Бразильці Шахтаря без напруги обіграли київський "Арсенал" в УПЛ

Перемога гірників з рахунком 3:0.

У Харкові відбувся поєдинок 2-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" розгромив київський "Арсенал".

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Всі три голи були забиті в першому таймі. Рахунок відкрив Мораєс на 10-й хвилині - йому асистував Тайсон. На 31-й хвилині новачок гірників Фернандо після пасу того ж Тайсона подвоїв перевагу господарів. На 37-й хвилині вже сам Тайсон встановив, як виявилося, остаточний рахунок зустрічі.

Новачок Прем'єр-ліги київський "Арсенал" під керівництвом італійця Фабріціо Раванеллі не набрав поки жодного очка, а також не забив жодного гола в УПЛ.

У "Шахтаря" після двох турів максимальна кількість очок - 6.