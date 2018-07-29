Ворскла програла в УПЛ у другому турі поспіль, поступившись Олімпіку
19:13, 29 липня 2018Футбол
145 0
Єдиний гол на початку другого тайму забив нападник "Олімпіка" Віталій Балашов.
"Олімпік" (на фото) обіграв "Ворсклу" / facebook.com/fcolympicdonetsk
У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся матч 2-го туру УПЛ, в якому донецький "Олімпік" обіграв полтавську «Ворсклу».
Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє сайт УПЛ.
На 51-й хвилині зустрічі єдиний гол у матчі забив Балашов. Після пасу Дегтярьова гравець "Олімпіка" вийшов один на один з воротарем "Ворскли", обіграв Шуста і відправив м'яч у порожні ворота.
"Олімпік" набрав перші 3 очки в сезоні, а от "Ворскла" після 2-х турів має нуль очок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter