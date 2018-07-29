Ворскла програла в УПЛ у другому турі поспіль, поступившись Олімпіку

Єдиний гол на початку другого тайму забив нападник "Олімпіка" Віталій Балашов.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся матч 2-го туру УПЛ, в якому донецький "Олімпік" обіграв полтавську «Ворсклу».

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє сайт УПЛ.

На 51-й хвилині зустрічі єдиний гол у матчі забив Балашов. Після пасу Дегтярьова гравець "Олімпіка" вийшов один на один з воротарем "Ворскли", обіграв Шуста і відправив м'яч у порожні ворота.

"Олімпік" набрав перші 3 очки в сезоні, а от "Ворскла" після 2-х турів має нуль очок.