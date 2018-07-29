Роналду уникне тюрми, заплативши 19 мільйонів євро іспанському правосуддю

Португалець винний у несплаті податків.

Іспанська прокуратура зобов'язала футбольну зірку Кріштіану Роналду заплатити штраф у 19 мільйонів євро за податкові махінації.

Як повідомляє DW, угода щодо врегулювання суперечки стосується також двох років умовного строку, які були замінені штрафом у розмірі 350 тисяч євро. В Іспанії, як правило, усі вироки до двох років за злочини, скоєні вперше та не пов'язані з насильством, є умовними.

Влітку 2017 року прокуратура Іспанії висунула звинувачення Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро у період 2011-2014 років. Згідно з висновками прокуратури, Роналду 2010 року створив бізнес-схему, що дала йому можливість ухилятися від сплати податків з продажу прав на використання свого зображення. Ідеться про близько 150 мільйонів євро надходжень від продажу прав на зображення, які футболіст упродовж 2011-2014 років, за даними слідчих, приховав від іспанських податківців.

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За даними прокуратури, для ухилення від сплати податків футболіст використовував компанії в офшорних зонах, зокрема на Британських Віргінських островах та в Ірландії. За даними податківців, у 2014 році він спізнився зі сплатою податків за 2011-2014 роки та відзвітував про доходи лише в 11,5 мільйона євро, тоді як насправді заробив 43 мільйони євро. Також він не задекларував 28,4 мільйона євро, отриманих за розміщення його зображення, запланованих на 2015-2020 роки.

Якби футболіст не пішов на мирову угоду із прокуратурою, то йому загрожував би штраф розміром 28 мільйонів євро, а також три з половиною роки в'язниці.

Нагадаємо, влітку цього року Кріштіану Роналду перейшов з мадридського "Реала" у туринський "Ювентус" за 112 мільйонів євро.