Катар займався саботажем конкурентів під час тендеру ФІФА на проведення ЧС-2022

Для поширення неправдивої пропаганди залучалися колишні агенти ЦРУ.

Представники Катару, які працювали над отриманням права цієї країни на проведення чемпіонату світу з футболу-2022, займалися чорним піаром проти конкуруючих країн, що подавали заявки. Про це повідомило видання The Times з посиланням на власні джерела.

У Катарі секретна операція проводилася з метою саботувати опонентів щодо проведення мундіалю 2022 року. Повідомляється, що господар ЧС-2022 вісім років тому заплатив гроші піар-фірмам, а також колишнім агентам ЦРУ, щоб запустити брехливу пропаганду проти США та Австралії, які також були претендентами на ЧС.

Також по ходу кампанії Катар завербував впливових людей, які у своїх країнах мали дискредитувати ідею проведення турніру. Головною метою було створити враження, що всередині країни-конкурента не існує підтримки в питанні проведення мундіалю.

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Більше того, видання стверджує, що подібні дії зобов'язують ФІФА позбавити Катар права на проведення чемпіонату світу. Раніше стало відомо про масові випадки корупції, в яких брав участь Мохамед бін Хаммам, представник Катару в організації.

Тим самим, Катар порушив один із пунктів регламенту ФІФА, в якому забороняється робити заяву (усну або письмову) або якимось чином впливати на кандидатів або інших членів асоціації.

Однією з таких заяв могла стати антипропаганда проведення в США чемпіонату світу за тиждень до голосування. В ній нібито хотіли показати жахливі наслідки для країни від мундіалю.

Зазначимо, що Катар зумів перемогти в конкурсі заявок, в якому брали участь також США, Австралія, Південна Корея і Японія, і виборов право на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Щодо катарського штабу раніше висувалися звинувачення в корупції, проте після розслідування ФІФА, що тривало два роки, ці звинувачення були зняті.

Чемпіонат світу в Катарі має відбутися в 2022 році, при цьому вперше турнір пройде в зимовий період - з листопада по грудень.