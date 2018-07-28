Провідні захисники "Шахтаря" пропустять матч з "Арсенал-Київ" в УПЛ
Футболісти донецького "Шахтаря" прибули до Харкова на перший домашній матч чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги.
29 липня «гірники» приймуть «Арсенал-Київ», повідомляє офіційний сайт клубу.
На гру з новачком елітного дивізіону Паулу Фонсека взяв 19 футболістів.
Зазначимо, що через травми не прилетіли захисники Сергій Кривцов і Ярослав Ракицький. Також відбуває дискваліфікацію Ісмаїлі.
Попередня заявка виглядає так:
воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;
захисники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Данило Ігнатенко;
півзахисники: Олександр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Маркіньос Сіпріано, Фернандо, Сергій Болбат, Тайсон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький;
нападник: Жуніор Мораєс.
Матч «Шахтар» – «Арсенал-Київ» відбудеться 29 липня о 19:30 на ОСК «Металіст».