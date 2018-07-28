Провідні захисники "Шахтаря" пропустять матч з "Арсенал-Київ" в УПЛ

21:35, 28 липня 2018
Футбол
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Гравці "Шахтаря" прибули на перший домашній матч Прем'єр-ліги в Харків / shakhtar.com

29 липня «гірники» приймуть «Арсенал-Київ», повідомляє офіційний сайт клубу.

На гру з новачком елітного дивізіону Паулу Фонсека взяв 19 футболістів.

Зазначимо, що через травми не прилетіли захисники Сергій Кривцов і Ярослав Ракицький. Також відбуває дискваліфікацію Ісмаїлі.

Попередня заявка виглядає так:

воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

захисники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Данило Ігнатенко;

півзахисники: Олександр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Маркіньос Сіпріано, Фернандо, Сергій Болбат, Тайсон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький;

нападник: Жуніор Мораєс.

Матч «Шахтар» – «Арсенал-Київ» відбудеться 29 липня о 19:30 на ОСК «Металіст».

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Теги: #ФК Шахтар#УПЛ-2018/19#Арсенал-Київ