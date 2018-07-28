Провідні захисники "Шахтаря" пропустять матч з "Арсенал-Київ" в УПЛ

На гру до Харкова через травми не прилетіли захисники Сергій Кривцов і Ярослав Ракицький.

Футболісти донецького "Шахтаря" прибули до Харкова на перший домашній матч чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги. 29 липня «гірники» приймуть «Арсенал-Київ», повідомляє офіційний сайт клубу. На гру з новачком елітного дивізіону Паулу Фонсека взяв 19 футболістів. Зазначимо, що через травми не прилетіли захисники Сергій Кривцов і Ярослав Ракицький. Також відбуває дискваліфікацію Ісмаїлі. Попередня заявка виглядає так: воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко; захисники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Данило Ігнатенко; півзахисники: Олександр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Маркіньос Сіпріано, Фернандо, Сергій Болбат, Тайсон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький; нападник: Жуніор Мораєс. Матч «Шахтар» – «Арсенал-Київ» відбудеться 29 липня о 19:30 на ОСК «Металіст».

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