"Динамо" обіграло "Львів" у 2-му турі УПЛ

21:25, 28 липня 2018
Футбол
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Назарій Русин забив переможний гол "Динамо" у ворота "Львова" / fcdynamo.kiev.ua

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості прогнозовано мали перевагу в цьому матчі, багато небезпечних моментів і вели гру в цілому. Але забити хоча б один гол в основний час так і не зуміли.

А в кінцівці матчу, коли команда навалилася на ворота суперника і в хід пішли найрізноманітніші прийоми, Артем Бесєдін навіть отримав жовту картку. Попередження він був удостоєний за падіння в штрафній площі суперника - суддя вирішив, що гравець столичної команди симулював порушення правил з боку суперника.

І лише в компенсований час гри, на 90+2 хвилині, багатоходівка "Динамо" завершилася ударом Назарія Русина низом в падінні - 0:1

Таким чином, "Динамо" набрало 6 очок в турнірній таблиці і наздогнало "Олександрію", разом з якою очолює чемпіонську гонку в Прем'єр-лізі.

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Теги: #Динамо Київ#УПЛ-2018/19