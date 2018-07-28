"Динамо" обіграло "Львів" у 2-му турі УПЛ

Перемогу киянам приніс гол Русина в доданий арбітром час гри.

У Львові завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Львів" приймав київське "Динамо".

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості прогнозовано мали перевагу в цьому матчі, багато небезпечних моментів і вели гру в цілому. Але забити хоча б один гол в основний час так і не зуміли.

А в кінцівці матчу, коли команда навалилася на ворота суперника і в хід пішли найрізноманітніші прийоми, Артем Бесєдін навіть отримав жовту картку. Попередження він був удостоєний за падіння в штрафній площі суперника - суддя вирішив, що гравець столичної команди симулював порушення правил з боку суперника.

І лише в компенсований час гри, на 90+2 хвилині, багатоходівка "Динамо" завершилася ударом Назарія Русина низом в падінні - 0:1

Таким чином, "Динамо" набрало 6 очок в турнірній таблиці і наздогнало "Олександрію", разом з якою очолює чемпіонську гонку в Прем'єр-лізі.