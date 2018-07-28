"Олександрія" обіграла "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги

Гра в Олександрії завершилася з рахунком 1:0.

В Олександрії завершився стартовий матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала луганську "Зорю".

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив в обопільно небезпечних атаках команд, але реалізувати свої моменти, до пори, до часу, ані господарям поля, ані гостям не вдавалося.

Небезпечний момент на 79-й хвилині не реалізували гравці "Олександрії". Після навісу Цурікова та знижки партнера Грицук з кількох метрів зльоту пробив - повз цілі. А вже на 85-й хвилині після навісу з лівого флангу Євген Банада випередив Дмитра Хомченовського і головою пробив у нижній кут.

Таким чином, "Олександрія" набрала 3 бали в турнірній таблиці першості.

Пізніше сьогодні відбудеться ще один матч ігрового дня, в якому київське "Динамо" в гостях зіграє проти ФК "Львів".