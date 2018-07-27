КДК ФФУ грубо порушив свій регламент - офіційна позиція ФК "Динамо"

Кияни висловили свою позицію з приводу рішення КДК ФФУ за підсумками гри за Суперкубок України.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оприлюднив свою позицію щодо рішення КДК ФФУ щодо епізодів матчу за Суперкубоу України.

У "Динамо" вкрай незадоволені рішенням комітету, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" в офіційній заяві на сайті клубу.

"Сьогодні Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України грубо порушив свій власний регламент - футболістові «Шахтаря» Ісмаїлі, який був вилучений з поля в матчі за Суперкубок, замість належних трьох матчів дискваліфікації дали два, що в рамках чинного регламенту неможливо. Причому ФФУ навіть не шукала хоч якихось формально-юридичних підстав для порушення регламенту. Просто вирішили, що «Шахтарю» без цього футболіста не можна грати проти «Динамо». Тому глядачам буде нецікаво. Так і записали, а не морочилися.

А навіщо вигадувати? Можна просто кожне рішення Федерації приймати «на користь «Шахтаря» і його вболівальників». Або вболівальника. Так прямо і писати, щоб не витрачати час на пояснення, яких не може бути. Чому за бійку в останньому матчі минулого чемпіонату «Динамо» змусили грати наступний домашній матч без глядачів, а «Шахтар» - ні? Чому гру ФК «Львів» проти «Динамо» перенесли на день раніше? Чому арбітра, який наважився видалити з поля гравця «Шахтаря», усунули від суддівства в наступних матчах чемпіонату? Чому арбітр у матчі «Десна» - «Шахтар» зарахував чистий м'яч, забитий чернігівцями?

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Завдяки рішенню КДК ФФУ щодо Ісмаїлі тепер на всі ці питання, які виникли лише за кілька перших днів чемпіонату і на багато інших, можна дати пряму відповідь - так треба «Шахтарю» і його глядачам.

Ми не знаємо, чому «Шахтар» не може вигравати без такої допомоги. Але можемо припустити, що надалі в інтересах уболівальників цієї команди почнуть нехтувати не тільки регламентом, але й самими правилами гри. Вирішать, наприклад, що всім суперникам «Шахтаря» в інтересах глядачів слід призначати за три одинадцятиметрових. Що суперники «Шахтаря» повинні в інтересах глядачів грати вдесятьох проти одинадцяти, а, може, і вдев'ятьох. Що матчі за участю «Шахтаря» в інтересах уболівальників будуть продовжуватися до тих пір, поки «Шахтар» не виграє ...

Чим може відповісти «Динамо», у якого теж є глядачі? Наша відповідь буде проста - ми завжди будемо грати за правилами і дотримуватися регламенту, що б там не придумала ФФУ. Дискваліфікують весь основний склад - будемо грати резервістами. Будуть видаляти наших гравців з вигаданих причин - будемо грати в десять гравців, дев'ять, вісім ... Не зарахують забитий динамівцями м'яч - будемо забивати ще! Що вони ще придумають в інтересах глядачів, не можемо знати. Знаємо одне - ми завжди будемо боротися за перемогу чесно.

А тим, хто думає, що закон для них не писаний, і що вони можуть робити все, що хочуть, і їм за це нічого не буде, хочемо нагадати, що в Україні закінчується таку поведінку. У «Динамо» мільйони вболівальників, яких не обдуриш щоденної брехнею з телеканалів, які перебувають у здоровому глузді, і які хочуть жити за правилами. А тих, хто так жити не хоче - навчать. Не сумнівайтеся!", - йдеться в заяві на офіційному сайті киян.