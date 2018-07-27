ФК "Шахтар" починає реалізацію пакетів Ліги чемпіонів
29 липня у касах стадіону «Металіст» стартує продаж пакетів Ліги чемпіонів на всі домашні матчі «гірників» у груповому етапі турніру.
Придбати їх можуть лише власники абонементів сезону-2018/19, повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".
Переваги пакету наступні:
- постійне місце на трибуни ОСК «Металіст»;
- економія часу і коштів (до 50% в порівнянні з сукупною вартістю квитків на три матчі групового етапу).
Якщо ви ще не придбали абонемент-2018/19, поспішайте зробити це прямо зараз у касах стадіону онлайн. Кожен власник абонемента вправі придбати один пакет Ліги чемпіонів.
Придбати пакет можна:
- з 29 липня в касах ОСК «Металіст» (щодня з 10:00 до 19:00);
- з 1 серпня на shakhtar.com (тільки для власників абонементів: кожен отримає СМС зі спеціальним кодом доступу до заходу).
Вартість
Standard: 300, 400, 500, 700, 900 і 1 200 гривень;
SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 2 300 гривень;
Club 1936 (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;
Roof Club (з пакетом гостинності): 7 000 гривень;
Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 9 000 гривень;
«Сімейний клуб»: 500 гривень (дітям до 17 років – знижка 50% в касах стадіону).