ФК "Шахтар" починає реалізацію пакетів Ліги чемпіонів

У вересні «Шахтар» почне виступи в Лізі чемпіонів УЄФА.

29 липня у касах стадіону «Металіст» стартує продаж пакетів Ліги чемпіонів на всі домашні матчі «гірників» у груповому етапі турніру.

Придбати їх можуть лише власники абонементів сезону-2018/19, повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".

Переваги пакету наступні:

- постійне місце на трибуни ОСК «Металіст»;

- економія часу і коштів (до 50% в порівнянні з сукупною вартістю квитків на три матчі групового етапу).

Якщо ви ще не придбали абонемент-2018/19, поспішайте зробити це прямо зараз у касах стадіону онлайн. Кожен власник абонемента вправі придбати один пакет Ліги чемпіонів.

Придбати пакет можна:

- з 29 липня в касах ОСК «Металіст» (щодня з 10:00 до 19:00);

- з 1 серпня на shakhtar.com (тільки для власників абонементів: кожен отримає СМС зі спеціальним кодом доступу до заходу).

Вартість

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 і 1 200 гривень;

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 2 300 гривень;

Club 1936 (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 7 000 гривень;

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 9 000 гривень;

«Сімейний клуб»: 500 гривень (дітям до 17 років – знижка 50% в касах стадіону).