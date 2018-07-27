«Шахтар» поліпшить ігрову техніку з допомогою текбола на тренуваннях

Український гранд використовує новий вид спорту при підготовці до матчів.

ФК «Шахтар» став першою футбольною командою України і Східної Європи, яка буде використовувати текбол в якості однієї з дисциплін для тренувань.

Сьогодні на спортивній базі футбольного клубу пройшла офіційна церемонія передачі текборда - спеціального столу - гравцям команди від ТМ Parimatch.

«У сучасному футболі вкрай важливими елементами є техніка і швидкість прийняття рішень, а текбол – ідеальна дисципліна для розвитку цих якостей у гравців. Ми переконані, що текбол допоможе «Шахтарю» не тільки повторити успіх минулого сезону, а й досягти нових вершин на європейській арені. Вітаємо наших партнерів з повноцінним впровадженням текбола в тренувальний процес», - зазначає представник ТМ Parimatch в Україні Вадим Місюра.

Текбол був придуманий в 2016 році в Угорщині і швидко завоював світову популярність. В Україні цей вид спорту офіційно прийшов 11 травня поточного року, коли в Києві пройшов перший неофіційний турнір з текболу, в якому взяли участь футболісти ФК «Шахтар» і журналісти.

Андрій Бабешко, медіа-офіцер ФК «Шахтар»: «Дійсно, текбол дає можливість гравцям поліпшувати координацію, техніку прийому і обробки м'яча, а також швидкість прийняття рішень. Впевнений, постійні тренування будуть сприяти розвитку майстерності наших гравців. В перспективі не виключена можливість проведення міні-турніру за текболу з участю гравців "Шахтаря", друзів команди і вболівальників".