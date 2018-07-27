Юрист "Шахтаря" Харитончук: ми не задоволені рішенням КДК ФФУ

Андрій Харитончук прокоментував рішення Контрольно-дисциплінарного комітету федерації.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв рішення про дискваліфікацію Ісмаїлі на два матчі.

Вердиктами КДК не задоволений ФК «Шахтар», повідомляє телеканал "Футбол".

У клубі вважають, що дії учасників епізоду і причиненый шкоди - непорівнянні з санкціями, які визначив дисциплінарний орган. Тим не менш, це рішення є остаточним, «гірники» позбавлені права на апеляцію.

«Ми не задоволені рішенням КДК ФФУ. Наші аргументи та зауваження, які ми направляли, не були почуті. Ми направляли докладний відео інциденту. Зокрема, організатори цієї толконины на полі, Кендзьора та Кадар, не були ніяк покарані додатково КДК ФФУ. Бурда теж відбувся другим попередженням. І тільки Ісмаїлі отримав два матчі.

Ми вважаємо, що в порушення дисциплінарних правил ФФУ, КДК не врахував ступінь вини кожного. Відповідно, санкції, які були застосовані, не є правомірними. На нашу думку або всім потрібно було давати по два матчі, або не дискваліфікувати нікого.

Апеляцію подавати ми не будемо. Така можливість не передбачена дисциплінарними правилами ФФУ. До трьох матчів включно рішення є остаточними», - сказав Харитончук.