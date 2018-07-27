Спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив апеляцію колишнього генсека ФІФА
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану Жером Вальке, колишнім генеральним секретарем Міжнародної федерації футболу (FIFA) на рішення від 24 червня 2016, згідно з яким йому було заборонено брати участь у будь-якій діяльності, пов'язаній з футболом, протягом 10 років.
Також Вальке тим рішенням оштрафували на 100 000 швейцарських франків, нагадує офіційний сайт CAS.
23 лютого 2017 року Жером Вальке подав апеляцію до CAS, прагнучи оскаржити рішення, з метою, щоб санкція, накладена на нього, була скасована остаточно.
Арбітраж CAS провів слухання, в результаті якого відхилив апеляцію й підтвердив рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 24 червня 2016 року. Зокрема, були підтверджені порушення Кодексу етики ФІФА щодо участі пана Валька в перепродажі квитків на Кубок світу ФІФА, у зв'язку з його витратами на відрядження, а також його участю в операції між FIFA і компанією з розробки програмного забезпечення. Також CAS врахував нездатність колишнього генсека Міжнародної федерації футбольних асоціацій співпрацювати з розслідуванням ФІФА.
Група прийшла до висновку про те, що злочини, вчинені Жеромом Вальке, були віднесені до серйозної ступеня тяжкості, і тому санкції 10-літньої заборони і штрафу в 100 000 швейцарських франків були повністю пропорційні.