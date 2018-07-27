Спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив апеляцію колишнього генсека ФІФА

Жером Вальке буде знаходитися поза футболом наступні 10 років.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану Жером Вальке, колишнім генеральним секретарем Міжнародної федерації футболу (FIFA) на рішення від 24 червня 2016, згідно з яким йому було заборонено брати участь у будь-якій діяльності, пов'язаній з футболом, протягом 10 років.

Також Вальке тим рішенням оштрафували на 100 000 швейцарських франків, нагадує офіційний сайт CAS.

23 лютого 2017 року Жером Вальке подав апеляцію до CAS, прагнучи оскаржити рішення, з метою, щоб санкція, накладена на нього, була скасована остаточно.

Арбітраж CAS провів слухання, в результаті якого відхилив апеляцію й підтвердив рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 24 червня 2016 року. Зокрема, були підтверджені порушення Кодексу етики ФІФА щодо участі пана Валька в перепродажі квитків на Кубок світу ФІФА, у зв'язку з його витратами на відрядження, а також його участю в операції між FIFA і компанією з розробки програмного забезпечення. Також CAS врахував нездатність колишнього генсека Міжнародної федерації футбольних асоціацій співпрацювати з розслідуванням ФІФА.

Група прийшла до висновку про те, що злочини, вчинені Жеромом Вальке, були віднесені до серйозної ступеня тяжкості, і тому санкції 10-літньої заборони і штрафу в 100 000 швейцарських франків були повністю пропорційні.