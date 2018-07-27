Вболівальники Динамо-Брест вимагають повернути Мілевського в команду

"Міля, Міля! Шпіля, поверни гравців!", було написано на плакаті.

На матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між брестським "Динамо" і грецьким "Атромітосом" (4:3) фанати господарів поля розгорнули банер.

Плакат містив звернення до головного тренера Олексія Шпилевського повернути в команду Артема Мілевського та Олексія Гавриловича, повідомляє Прессбол.

Плакат зі зверненням тримав "щур, що покидає брестський корабель".

"Міля, Міля! Шпіля, поверни гравців!", було написано на плакаті.

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Раніше білоруські ЗМІ повідомляли про те, що причиною відрахування Мілевського з брестського клубу стало порушення режиму з боку гравця.

Однак пізніше прес-секретар Динамо Ольга Хижникова повідомила про те, що Мілевського планували виставити на трансфер. Це підтвердив і Шпілевський, який повідомив про те, що українець знав про те, що не входить у плани нового наставника брестської команди.

Зараз Мілевський перебуває в статусі вільного агента і ще не визначився зі своїм майбутнім.