57-річний Марадона одружується на 28-річній коханій

Знаменитий аргентинський екс-футболіст і функціонер зв'яже себе узами шлюбу.

Легендарний аргентинець Дієго Марадона зробив пропозицію своїй 28-річній коханій Росіо Оливі і дівчина відповіла "так".

Сталося це на вечірці в Буенос-Айресі, присвяченій дню народження Росіо, повідомляє Isport з посиланням на red92cadadiamas.

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Найближчим часом 57-річний Марадона зіграє своє чергове весілля.

Нагадаємо, що в 2014 році аргентинець вже робив Росіо пропозицію, але тоді пара скандально розлучилася. Дієго звинуватив дівчину в крадіжці коштовностей, але пізніше забрав заяву з поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Марадона попався п'яним за кермом у себе на батьківщині, в Аргентині.