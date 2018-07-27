57-річний Марадона одружується на 28-річній коханій

12:30, 27 липня 2018
Футбол
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Дієго Марадона одружується в 57 років / instagram.com/red92cadadiamas

Сталося це на вечірці в Буенос-Айресі, присвяченій дню народження Росіо, повідомляє Isport з посиланням на red92cadadiamas.

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Найближчим часом 57-річний Марадона зіграє своє чергове весілля.

Нагадаємо, що в 2014 році аргентинець вже робив Росіо пропозицію, але тоді пара скандально розлучилася. Дієго звинуватив дівчину в крадіжці коштовностей, але пізніше забрав заяву з поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Марадона попався п'яним за кермом у себе на батьківщині, в Аргентині.

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Теги: #Аргентина#Дієго Марадона