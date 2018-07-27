Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі дискваліфікований на два матчі, але зіграє з "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ оголосив своє рішення.

Сьогодні, 27 липня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

Ретельно вивчивши матеріали справи «Про вилучення футболіста ФК «Шахтар» Донецьк Гонсалвеса Доса Сантоса Ісмаїлі у матчі за Суперкубок України з футболу 21.07.2018 р. ФК «Шахтар» Донецьк — ФК «Динамо» Київ», КДК вирішив: за червону картку, отриману на 90+5-й хвилині у матчі за Суперкубок України, відсторонити Ісмаїлі на два матчі, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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При цьому Ісмаїлі вже пропустив матч з «Десною», а другою грою покарання буде поєдинок з командою «Арсенал-Київ».

У підсумку, бразилець повинен взяти участь у грі з «Динамо» (Київ) у 3-му турі УПЛ.