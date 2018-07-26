Маріуполь упустив перемогу над шведським Юргорденом у першому матчі Ліги Європи

22:02, 26 липня 2018
Футбол
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"Юргорден" - "Маріуполь" - 1:1 / facebook.com/mariupolfc

У Стокгольмі маріупольці не змогли перемогти шведську команду "Юргорден". Команди зіграли внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На 37-й хвилині "Маріуполь" реалізував одну з небагатьох гольових можливостей. Яворський забив головою після навісу Чурко з кутового.

У другому таймі обидві команди частіше діяли на контратаках. У підсумку шведський клуб врятувався від поразки на 4-й компенсованій хвилині. Сенегальський форвард "Юргордена" Аліу Баджі відправив м'яч головою у ворота Худжамова.

На 7-й компенсованій хвилині (!) "Маріуполь" ледь не програв - штанга врятувала українців після удару Баджі.

Матч з "Юргорденом" відбудеться через тиждень, 2 серпня, в Одесі.

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Теги: #Ліга Європи#ФК Маріуполь