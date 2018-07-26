Маріуполь упустив перемогу над шведським Юргорденом у першому матчі Ліги Європи

Український клуб пропустив гол у компенсований час і не зміг зберегти переможний рахунок.

Українські клуби почали новий єврокубковий сезон. ФК "Маріуполь" зіграв внічию в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

У Стокгольмі маріупольці не змогли перемогти шведську команду "Юргорден". Команди зіграли внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На 37-й хвилині "Маріуполь" реалізував одну з небагатьох гольових можливостей. Яворський забив головою після навісу Чурко з кутового.

У другому таймі обидві команди частіше діяли на контратаках. У підсумку шведський клуб врятувався від поразки на 4-й компенсованій хвилині. Сенегальський форвард "Юргордена" Аліу Баджі відправив м'яч головою у ворота Худжамова.

На 7-й компенсованій хвилині (!) "Маріуполь" ледь не програв - штанга врятувала українців після удару Баджі.

Матч з "Юргорденом" відбудеться через тиждень, 2 серпня, в Одесі.