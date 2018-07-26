Хорват Віда домовився про контракт з Ліверпулем

Інтерес до захисника також проявляли "Барселона", "Атлетіко", "Евертон" і "Вест Хем".

Захисник турецького «Бешикташа» і національної збірної Хорватії Домагой Віда близький до переходу в англійський «Ліверпуль».

Про це повідомляє видання A Spor.

Відзначається, що Віда узгодив з англійським клубом дворічний контракт з правом продовження ще на сезон. Сума трансферу складе близько € 25 млн.

Читайте такожФІФА закрила свій Facebook-рейтинг, який обвалився після української інтернет-атаки (відео)

Раніше інтерес до хорватського захисника виявляли «Евертон», «Вест Хем» Андрія Ярмоленка і мадридський «Атлетіко». За версією деяких джерел, кандидатурою Віди цікавилася також "Барселона".

Домагой Віда перейшов у «Бешикташ» у грудні 2017 року. Раніше він протягом п'яти років виступав за київське «Динамо».

На ЧС-2018, що завершився в Росії, Віда допоміг збірній Хорватії дійти до фіналу турніру. 29-річний захисник взяв участь у шести матчах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Однак найбільш резонансний епізод стався відразу після чвертьфінального матчу Хорватії проти росіян, коли Віда і менеджер хорватів Огнєн Вукоєвич записали відео зі словами "Слава Україні!".