Збірна України (U-19) пропустила 5 голів від Португалії у півфіналі Євро-2018

Підопічні Олександра Петракова не зуміли вийти у фінал юніорського чемпіонату Європи.

Юніорська збірна України з футболу (гравці до 19 років) завершила свої виступи у фінальній частині Євро-2018, який проходить у Фінляндії.

У півфіналі українські юніори зазнали розгромної поразки від Португалії - 0:5. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вже на 2-й хвилині рахунок був відкритий - Педро Корреа забив після навісу з лівого флангу від Жоау Невеша Філіпе.

На 12-й хвилині травмувався Владислав Супряга. Замість нього вийшов Андрій Кулаков.

У період з 19-ї по 30-ту хвилини португальці забили ще чотири голи. Рахунок - 5:0 - зберігся до фінального свистка.

Євро-2018 (U-19)

1/2 фіналу

Україна U-19 - Португалія U-19 - 0:5

Голи: 0:1 – 2 Педро, 0:2 – 19 Жоау Філіпе, 0:3 – 21 Жоау Філіпе, 0:4 -28 Франсіску Трінкан, 0:5 – 30 Франсіску Трінкан.

Україна U-19 – Кучерук, Бондар, Попов, Конопля (Сафронов, 34), Миколенко, Дришлюк, Корнієнко, Булеца, Хахльов, Цитаішвілі, Супряга (Кулаков, 12).

Нагадаємо, юніорська збірна України набрала 7 очок в групі, де виступала разом з командами Англії, Франції та Туреччини. Підопічні Олександра Петракова посіли перше місце у своєму квартеті і вийшли у півфінал.

Крім того, українська збірна здобула право виступити на чемпіонаті світу серед 20-річних, який наступного року прийматиме Польща.