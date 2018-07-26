Кращим тренером 1-го туру УПЛ визнаний Вернидуб

"Зоря" під керівництвом Юрія Вернидуба обіграла "Маріуполь".

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів назвало найкращого тренера за підсумками стартового туру Прем'єр-ліги. Нагорода дісталася головному тренеру «Зорі» Юрію Вернидубу, під керівництвом якого луганчани здобули вольову перемогу над «Маріуполем» (2:1). Український фахівець отримав середній бал 4,6 з 5. Нагадаємо, що 1-й тур УПЛ розпочався минулої неділі, а завершився в середу - "Динамо" обіграло вдома "Ворсклу", а "Шахтар" здобув перемогу в гостях над "Десною".

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