Кращим тренером 1-го туру УПЛ визнаний Вернидуб
16:04, 26 липня 2018Футбол
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"Зоря" під керівництвом Юрія Вернидуба обіграла "Маріуполь".
Юрій Вернидуб / УНІАН
Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів назвало найкращого тренера за підсумками стартового туру Прем'єр-ліги.
Нагорода дісталася головному тренеру «Зорі» Юрію Вернидубу, під керівництвом якого луганчани здобули вольову перемогу над «Маріуполем» (2:1).
Український фахівець отримав середній бал 4,6 з 5.
Нагадаємо, що 1-й тур УПЛ розпочався минулої неділі, а завершився в середу - "Динамо" обіграло вдома "Ворсклу", а "Шахтар" здобув перемогу в гостях над "Десною".
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