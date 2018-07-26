Адвокат екс-футболіста київського Динамо Гусєва звинуватив іншого екс-гравця Ващука в шахрайстві в особливо великому розмірі

Ще в 2008-му році Владислав Ващук позичив у свого друга і одноклубника Олега Гусєва 60 тисяч доларів США, і з тих пір повернув лише 10 тисяч.

Прокуратура Києва не пред'являє звинувачення екс-футболісту київського "Динамо" Владиславу Ващуку в шахрайстві в особливо великому розмірі, незважаючи на фактично доведений епізод злочину - взяття в борг у іншого екс-гравця київського "Динамо" Олега Гусєва 60 тисяч доларів і відмову у поверненні більшої частини суми боргу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили голова Всеукраїнського фонду захисту футболістів і тренерів Олег Печорний і адвокат легенди українського футболу Олега Гусєва - Юрій Лещенко.

Зокрема, Олег Печорний зауважив: "Сьогодні ми хочемо довести до відома громадськості ситуацію з вельми делікатних справою. Два друга і екс-одноклубника Олег Гусєв і Владислав Ващук потрапили в дуже пікантну ситуацію. Ващук позичив у свого товариша велику суму грошей і не повертає кошти. Протягом довгого часу Ващук обіцяв Гусєву повернути всю суму боргу. А коли Гусєв попросив написати розписку, Ващук відмовився. У підсумку, було порушено кримінальну справу, є свідки - шість осіб, у тому числі співробітники банку, які підтвердили видачу грошей Ващуку. Тим не менш, незважаючи на практично розслідуваний злочин, у Прокуратурі Києва відмовляються пред'являти звинувачення Ващуку.

Адвокат Юрій Лещенко розкрив подробиці ситуації: "Ще в 2008-му році Ващук позичив у Гусєва 60 тисяч доларів США, як він пояснив, "на розвиток бізнесу". За його словами, позичив буквально "на пару місяців". Після цього, у відносинах друзів довгий час нічого не змінювалося. Десь раз у півроку Гусєв дзвонив Ващуку, той підтверджував, що все пам'ятає і обіцяв повернути гроші. З часом, він повернув 10 тисяч доларів з цієї суми. А коли в кінці 2017-го року Гусєв попросив Ващука написати розписку, той відмовився. І з тих пір він не визнає навіть сам факт того, що винен які-небудь гроші Гусєву".

Цікаво, що отримував ці гроші особисто Ващук з рук працівника банку. Обидва - Гусевв і Ващук - були VIP-клієнтами однієї фінансової установи. Обох добре знають співробітники банку. І на прохання, Гусєва зроблене у формі телефонного дзвінка в банк, менеджер видав Ващуку гроші. Самого Гусєва в цей момент в банку не було.

"Чому Прокуратура Києва відмовляється пред'являти звинувачення Гусєву?, - запитує Олег Печорний. - Справа в тому, що Гусєв є кумом президента ФФУ і голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради Андрія Павелка. Тут простежуються явні ознаки корупції. Правоохоронні органи просто гальмують справу. Посилаються на те, що потрібно провести очну ставку між Гусєвим і Ващуком. Зрозуміло, Ващук і його адвокат всіляко затягують процес. Переносять очну ставку щоразу на більш пізній термін. Звичайно, ця ситуація обурить будь-яку нормальну людину. Ми живемо начебто в правовій демократичній державі. А насправді виходить, що навіть справу з участю двох авторитетних людей, зірок футболу, учасників чемпіонату світу-2006 не можемо розслідувати до кінця. Що тоді вже говорити про пересічних громадян України з їх проблемами..."

"І ще... В залі сьогодні дуже мало людей, - додав Олег Печорний. - У мене є інформація про те, що люди причетні до ФФУ влаштували своєрідний тролінг. Обдзвонювали журналістів і просили не приходити в УНІАН на прес-конференцію Печорного та Лещенка. Ці люди залежать від ФФУ, їх беруть у прес-пул на виїзні матчі збірної України за кошти федерації. Це елементарне неподобство".

Адвокат додав, що якщо звинувачення буде офіційно висунуто Ващуку і справа все-таки буде доведена до суду, екс-футболісту загрожує від 5 до 12 років тюремного ув'язнення.

"Звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакову з вимогою негайно зобов'язати Прокуратуру Києва пред'явити звинувачення Ващуку. На обличчя всі ознаки скоєння тяжкого злочину", - підсумував Печорний.