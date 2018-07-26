ФФУ готує відсторонення від футболу десятків людей - ЗМІ

Травневий скандал з договірними матчами завершиться гучними викриттями.

Слідчі органи України проводять допити у справі щодо організації договірних поєдинків.

За результатом слідчих заходів ФФУ готує відсторонення від футболу десятків людей, повідомляє SportArena з посиланням на інформацію журналіста Костянтина Андріюка в шоу ТаТоТаке.

«Проходять допити. Будуть висуватися підозри і зовсім скоро будуть гучні викриття і довічні дискваліфікації. Мова йде про десятки людей», — сказав журналіст.

Читайте такожНацполіція України проводити 30 обшуків щодо договірних матчів в українському футболі

Місяць тому правоохоронні органи провели другий етап масштабної спецоперації по боротьбі з корупцією в українському футболі. У загальній складності було проведено більше 30 обшуків в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Вперше обшуки були проведені 22 травня. В ході спеціальної прес-конференції МВС стало відомо про підозри в участі в договірних матчах у відношенні 30 українських клубів, п'ять з яких на той момент представляли УПЛ.

Раніше перший віце-президент ФФУ Назар Холодницький повідомив, що перші кримінальні справи будуть передані в суд до кінця літа.