Шахтар обіграв чернігівську Десну в її дебютному матчі в УПЛ

Дебютний гол за гірників провів екс-динамівець Мораєс.

У Чернігові відбувся матч 1-го туру Прем'єр-ліги, в якому дебютант УПЛ "Десна" приймала "Шахтар". Перемогу здобув чинний чемпіон країни з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Вже на 14-й хвилині «Десна» забила, але гол не зарахували. Суддівська бригада у спірному епізоді зафіксувала офсайд у гравця чернігівської команди Артема Фаворова, який скинув м'яч під удар партнеру.

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Після цього забивали лише гірники. На 31-й хвилині новачок гірників Мораєс вперше відзначився за «Шахтар» – 0:1. На 55-й хвилині Марлос подвоїв перевагу – він класно зіграв у стінку з Коваленком, пройшов захисника і переграв голкіпера суперника – 0:2.

Таким чином, "Шахтар", як і "Динамо", набрав 3 очки, почавши з перемоги виступи в УПЛ на новому сезоні.

Додамо, що Чернігів вперше в історії приймав матч вищого дивізіону чемпіонату України з футболу.