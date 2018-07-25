Динамо під дощем обіграло Ворсклу в 1-му турі УПЛ (відео)

Перемогу "біло-синім" приніс гол Артема Бесєдіна.

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 1-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" - "Ворскла".

У стартовій зустрічі чемпіонату України динамівці переграли бронзового призера попередньої першості з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Матч проходив без глядачів через рішення КДК ФФУ - київський клуб був покараний за порушення своїх уболівальників у попередньому сезоні. Крім того, майже весь матч проходив під дощем на мокрому полі.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол динамівця Артема Бесєдіна. На 33-й хвилині він запресингував голкіпера гостей Богдана Шуста, відібрав у нього м'яч і з гострого кута відправив його в ціль. Злегка підкоригував політ м'яча захисник "Ворскли" Арменд Даллку, який останнім торкнувся "знаряда" - за версією режисерів телетрансляції, це автогол.

Гра проходила у спокійному темпі, і більше гравцям обох команд відзначитися не вдалося.

Таким чином, "Динамо" стартувало в чемпіонаті з перемоги, набравши 3 очки.