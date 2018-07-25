Онлайн-відеотрансляція: Динамо - Ворскла, Прем'єр-ліга, 1-й тур
Сьогодні в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла". Матч розпочнеться о 19.00, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Для обох команд цей поєдинок є першим випробуванням у новому сезоні в рамках УПЛ. Втім, кияни точно мали готуватися до дуелі на мажорній ноті - минулої суботи "Динамо" в Одесі обіграло "Шахтар" - 1:0, ставши володарем Суперкубка України-2018.
Нагадаємо, що чемпіонат української Прем'єр-ліги стартував у неділю, 22 липня. Перемоги в перших матчах здобули "Зоря" (Луганськ), "Олександрія", ФК "Львів" та "Чорноморець" (Одеса).
Матч "Динамо" - "Ворскла" розпочнеться о 19.00.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".