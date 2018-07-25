Маркевич: рішення про видалення Ісмаїлі було неправильним

На його переконання, в даному епізоді бразилець не виглядав хуліганом, який заслуговував би такого суворого вердикту арбітра Труханова.

Матч за Суперкубок України запам'ятався не стільки результатом, скільки скандальними рішеннями головного арбітра – Костянтина Труханова.

Найбільший резонанс викликало видалення футболіста «Шахтаря» Ісмаїлі в кінці поєдинку, нагадує ТРК Футбол.

Несправедливим рішення судді вважає один з авторитетів українського футболу – Мирон Маркевич. На його переконання, в даному епізоді бразилець не виглядав хуліганом, який заслуговував би такого суворого вердикту арбітра Труханова.

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Голова Комітету національних збірних ФФУ зазначив:

- Я вважаю, це рішення було неправильним. Не сталося нічого такого. Тим більше, це був матч за Суперкубок – хай би не грав у наступному році в матчі за цей трофей.

Я не думаю, що правильно робити з цього таку проблему – поштовхалися і все на цьому. Це не масова бійка. В матчах між «Шахтарем» і «Динамо» таке буває.

Бурда і Ісмаїлі не є футболістами-хуліганами. Я вважаю, що вони обидва повинні грати.