ФІФА визначила найкрасивіший гол ЧС-2018 (відео)

Також названо топ-10 голів турніру.

ФІФА назвала найкрасивіший гол на чемпіонаті світу з футболу-2018.

Його автором став захисник збірної Франції Бенжамен Павар, повідомляє офіційний сайт організації.

У матчі 1/8 фіналу ЧС проти Аргентини (4:3) 22-річний гравець завдав гарматного удару зовнішньою стороною стопи по воротах аргентинців і зрівняв рахунок в грі, після чого французи здобули вольову перемогу з рахунком 4:3 і вийшли до 1/4 фіналу.

Загалом у список претендентів включили 18 голів.

Друге місце посів колумбієць Хуан Кінтеро з ударом низом зі штрафного у матчі групового етапу проти Японії, а третім став дальній удар капітана збірної Хорватії Луки Модріча у ворота Аргентини, також на груповому етапі.

Павар - перший європейський гравець, який став автором найкращого голу турніру, з тих пір, як цей приз був заснований в 2006 році.

На ЧС-2014 у Бразилії трофей дістався володарю «Золотої бутси» Хамесу Родрігесу за удар з льоту, який в кінці року приніс йому премію Ференца Пушкаша, що також вручається ФІФА.

Ще раніше переможцями ставали аргентинець Максі Родрігес (2006) і уругваєць Дієго Форлан (2010).