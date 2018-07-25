Донецький Олімпік підписав француза Тейшейру

Контракт підписаний на три роки.

Донецький "Олімпік" оголосив про підписання контракту з французьким півзахисником Максимом Тейшейрою.

Офіційний сайт донеччан повідомляє про те, що договір з хавбеком підписаний на три роки.

Максим Тейшейра є вихованцем клубної академії "Туру", за який виступав у Лізі 2 (17 матчів і 1 результативна передача) з 2014-го по 2017 рік. Влітку минулого року він поповнив склад "Авоі", що виступає у п'ятому дивізіоні Франції, де був гравцем основи.

Крім виступів на позиції атакуючого півзахисника, Максим Тейшейра також здатний зайняти місце центрфорварда.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ донецький "Олімпік" поступився "Чорноморцю" (1:2). Наступний поєдинок олімпійці проведуть проти "Ворскли" 29 липня.