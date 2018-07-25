Українець зайняв позицію лівого нападника.

Український гравець «Вест Хема» Андрій Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.

В команді кращих річний придбань 28-річний футболіст розташувався на позиції лівого нападника. Також у збірну потрапив уже екс-гравець «Шахтаря» Фред, який за рекордні гроші перебрався в «Манчестер Юнайтед».

Нагадаємо, Ярмоленко вже встиг провести за «Вест Хем» кілька контрольних поєдинків, і поки тренер «молотобійців» Мануель Пеллегріні задоволений діями українця.