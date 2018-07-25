Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків англійської Прем'єр-ліги
17:35, 25 липня 2018Футбол
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Українець зайняв позицію лівого нападника.
Ярмоленко в новій формі / whufc.com
Український гравець «Вест Хема» Андрій Ярмоленко потрапив у символічну збірну новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.
В команді кращих річний придбань 28-річний футболіст розташувався на позиції лівого нападника. Також у збірну потрапив уже екс-гравець «Шахтаря» Фред, який за рекордні гроші перебрався в «Манчестер Юнайтед».
Нагадаємо, Ярмоленко вже встиг провести за «Вест Хем» кілька контрольних поєдинків, і поки тренер «молотобійців» Мануель Пеллегріні задоволений діями українця.
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