Пірло став тренером збірної Італії

Легенда італійського футболу Андреа Пірло буде асистентом Роберто Манчіні.

Екс-гравець "Інтера", "Мілана", "Ювентуса" та інших клубів, чемпіон світу 2006 року Андреа Пірло увійшов до тренерського штабу наставника збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Ansa.

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Повідомляється, що Федерація футболу Італії вже направила офіційну пропозицію Пірло, і той погодився.

Андреа Пірло завершив кар'єру футболіста в травні 2017-го. Останнім клубом легендарного італійця був американський «Нью-Йорк Сіті».

Нагадаємо, Роберто Манчіні очолив збірну Італії на початку літа 2018 року після того, як вона вперше за 60 років не змогла вийти у фінальну частину чемпіонату світу.