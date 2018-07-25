НАПК вимагає від ФФУ Продакшен надати інформацію щодо можливих порушень з боку Павелка

Національне агентство з запобіганню корупції заявило, що ТОВ ФФУ Продакшен не надало інформацію, необхідну для розслідування можливих порушень з боку президента ФФУ Андрія Павелка.

Сьогодні, 25 липня, НАПК на своєму засіданні наказав директору ФФУ Продакшен Андрію Бондаренко надати необхідну інформацію та копії документів.

Внесено припис директору ТОВ «ФФУ Продакшн» Андрію Бондаренку у зв’язку з невиконанням законних вимог Національного агентства щодо надання інформації та документів, що є порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», йдеться в офіційному релізі агентства.

«ТОВ ФФУ Продакшен не надала в повному обсязі інформацію та копії документів на запит НАПК, який був направлений для з'ясування викладених в повідомленні однієї з громадських організацій обставин щодо можливих порушень народним депутатом України Андрієм Павелком вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, а також обмежень на суміщення з іншими видами діяльності», — повідомляє НАПК.

Приписи НАПК є обов'язковими до виконання. За невиконання їх передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення — від 200 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.