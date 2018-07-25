НАПК вимагає від ФФУ Продакшен надати інформацію щодо можливих порушень з боку Павелка
Сьогодні, 25 липня, НАПК на своєму засіданні наказав директору ФФУ Продакшен Андрію Бондаренко надати необхідну інформацію та копії документів.
Внесено припис директору ТОВ «ФФУ Продакшн» Андрію Бондаренку у зв’язку з невиконанням законних вимог Національного агентства щодо надання інформації та документів, що є порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», йдеться в офіційному релізі агентства.
«ТОВ ФФУ Продакшен не надала в повному обсязі інформацію та копії документів на запит НАПК, який був направлений для з'ясування викладених в повідомленні однієї з громадських організацій обставин щодо можливих порушень народним депутатом України Андрієм Павелком вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, а також обмежень на суміщення з іншими видами діяльності», — повідомляє НАПК.
Приписи НАПК є обов'язковими до виконання. За невиконання їх передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення — від 200 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.