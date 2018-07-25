Марадона попався п'яним за кермом на відпочинку в Аргентині (відео)

Невідомо, чи їздив на машині легендарний гравець і функціонер в такому вигляді, або його вдалося відговорити від поїздки.

Знаменитий аргентинський футболіст, тренер і функціонер Дієго Марадона відправився на відпочинок в рідну Аргентину, після свого призначення на посто одного з керівників білоруського клубу "Динамо" (Брест).

Однак спокійно відпочити йому не дали, повідомляє Isport.

Читайте такожМарадону, який показав "фак" нігерійцям, вивели зі стадіону в неадекватному стані

Один з місцевих телеканалів хотів взяти у легенди інтерв'ю і застав його зненацька. Марадона постав перед об'єктивами камер за кермом свого автомобіля в нетверезому стані.

Залишається невідомим, відправився аргентинець в дорогу або ж сумлінні журналісти відрадили його від настільки небезпечної затії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Марадона відзначився поганою поведінкою на матчах ЧС-2018 за участю збірної Аргентини, після чого був виключений з програми "легенди ФІФА" і позбавлений гонорарів від Міжнародної федерації футболу.