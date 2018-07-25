Юрист "Шахтаря" Харитончук: ніяких підстав для збільшення дискваліфікації Ісмаїлі немає

Играк пропустить один матч, так як отримав червону картку.

Начальник юридичної служби «Шахтаря» Андрій Харитончук дав оцінку ситуації з видаленням Ісмаїлі в матчі Суперкубка України проти «Динамо».

Свій коментар він дав ТРК Футбол.

«Згідно з регламентами змагань, у арбітра є всього 60 хвилин, щоб відправити в УПЛ і ФФУ свій рапорт. Незважаючи на це, повний рапорт з усіма поясненнями ми отримали сьогодні, після обіду. Він датований 23 липня, тобто, двома днями пізніше після гри.

У рапорті зазначено, що футболіст Ісмаїлі був видалений за агресивну поведінку на 90+5 хвилині, йому була показана червона картка. Далі ми уважно покадрово переглянули весь епізод. Футболіст «Шахтаря» Тотовицький лежить на газоні, несподівано його штовхають два футболісти «Динамо» - Кендзьора і Кадар. З цього моменту починається бійка: Ісмаїлі виштовхують, він намагається вивільнитися і футболіст Бурда опиняється на газоні. Один матч Ісмаїлі вже повинен пропустити, так як рішення про червону картку вже було винесене арбітром.

Немає ніяких підстав накладати додаткові санкції на Исмали. Ми очікуємо рішення КДК і також сподіваємося, що КДК подивиться епізод покадрово і розбереться», - резюмував Харитончук.