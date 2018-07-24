Визначилися претенденти на звання найкращого тренера року за версією ФІФА

18:43, 24 липня 2018
Футбол
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FIFA

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До числа претендентів у цій номінації увійшли 11 фахівців: Массіміліано Алегрі («Ювентус»), Станіслав Черчесов (збірна Росії), Ернесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), Златко Даліч (збірна Хорватії), Дідьє Дешам (збірна Франції), Зінедін Зідан («Реал»), Юрген Клопп («Ліверпуль»), Роберто Мартінес (збірна Бельгії), Гарет Саутгейт (збірна Англії), Дієго Сімеоне («Атлетіко»).

Три фіналісти будуть названі пізніше, а переможця оголосять в Лондоні 24 вересня в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Нагадаємо, сьогодні ФІФА назвала також 10 претендентів на звання найкращого гравця року.

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Теги: #ФІФА