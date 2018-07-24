Визначилися претенденти на звання найкращого тренера року за версією ФІФА

Французи Зідан і Дешам, іспанець Гвардіола, хорват Даліч та інші фахівці претендують на нагороду.

ФІФА назвала претендентів на звання найкращого тренера 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт організації. До числа претендентів у цій номінації увійшли 11 фахівців: Массіміліано Алегрі («Ювентус»), Станіслав Черчесов (збірна Росії), Ернесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті»), Златко Даліч (збірна Хорватії), Дідьє Дешам (збірна Франції), Зінедін Зідан («Реал»), Юрген Клопп («Ліверпуль»), Роберто Мартінес (збірна Бельгії), Гарет Саутгейт (збірна Англії), Дієго Сімеоне («Атлетіко»). Три фіналісти будуть названі пізніше, а переможця оголосять в Лондоні 24 вересня в рамках шоу The Best FIFA Football Awards. Нагадаємо, сьогодні ФІФА назвала також 10 претендентів на звання найкращого гравця року.

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