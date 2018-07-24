ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року
18:17, 24 липня 2018Футбол
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Мессі, Роналду, Де Брюйне, Салах та інші змагатимуться за нагороду.
FIFA
ФІФА визначила номінантів на приз найкращому гравцеві року.
На це звання претендують 10 футболістів:
Еден Азар (Бельгія, «Челсі»);
Рафаель Варан (Франція, «Реал»);
Антуан Грізманн (Франція, «Атлетіко»);
Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»);
Харрі Кейн (Англія, «Тоттенхем»);
Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»);
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона»);
Лука Модріч (Хорватія, «Реал»);
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал»);
Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»).
Проголосувати за кращого гравця року можна на офіційному сайті ФІФА.
Зазначимо, що кандидатів обирали легенди ФІФА, в їхньому числі Дідьє Дрогба, Кака, Фабіо Капелло, Френк Лемпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо та інші.
Нагорода буде вручена на урочистій церемонії в Лондоні 24 вересня цього року.
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