ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року

18:17, 24 липня 2018
Футбол
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FIFA

На це звання претендують 10 футболістів:

Еден Азар (Бельгія, «Челсі»);

Рафаель Варан (Франція, «Реал»);

Антуан Грізманн (Франція, «Атлетіко»);

Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»);

Харрі Кейн (Англія, «Тоттенхем»);

Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»);

Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона»);

Лука Модріч (Хорватія, «Реал»);

Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал»);

Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»).

Проголосувати за кращого гравця року можна на офіційному сайті ФІФА.

Зазначимо, що кандидатів обирали легенди ФІФА, в їхньому числі Дідьє Дрогба, Кака, Фабіо Капелло, Френк Лемпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо та інші.

Нагорода буде вручена на урочистій церемонії в Лондоні 24 вересня цього року.

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Теги: #ФІФА