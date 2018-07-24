ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року

Мессі, Роналду, Де Брюйне, Салах та інші змагатимуться за нагороду.

ФІФА визначила номінантів на приз найкращому гравцеві року. На це звання претендують 10 футболістів: Еден Азар (Бельгія, «Челсі»); Рафаель Варан (Франція, «Реал»); Антуан Грізманн (Франція, «Атлетіко»); Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»); Харрі Кейн (Англія, «Тоттенхем»); Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»); Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона»); Лука Модріч (Хорватія, «Реал»); Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал»); Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»). Проголосувати за кращого гравця року можна на офіційному сайті ФІФА. Зазначимо, що кандидатів обирали легенди ФІФА, в їхньому числі Дідьє Дрогба, Кака, Фабіо Капелло, Френк Лемпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо та інші. Нагорода буде вручена на урочистій церемонії в Лондоні 24 вересня цього року.

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