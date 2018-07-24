Циганков обіцяє поголити голову - якщо Динамо виграє УПЛ

Лідер киян готовий піти на радикальні дії, якщо команда успішно виступить у чемпіонаті України.

Один з основних гравців київського "Динамо" Віктор Циганков поголить голову, якщо виграє українську футбольну Прем'єр-лігу.

Провідний гравець киян пообіцяв кардинально змінити імідж у разі перемоги в чемпіонаті, повідомляє FootballHub.

20-річний Циганков в системі Динамо 3 2013 року, в основінй команді - з 2016 року. Дебютував за основний склад киян у віці 18 років.

Є дворазовим срібним призером чемпіонату України та дворазовим фіналістом Кубку України. Минулої суботи, 21 липня, виграв з "Динамо" перший трофей в кар'єрі - Суперкубок України.