Циганков обіцяє поголити голову - якщо Динамо виграє УПЛ

15:07, 24 липня 2018
Футбол
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Циганков готовий поголитися заради перемоги в УПЛ / Reuters

Провідний гравець киян пообіцяв кардинально змінити імідж у разі перемоги в чемпіонаті, повідомляє FootballHub.

20-річний Циганков в системі Динамо 3 2013 року, в основінй команді - з 2016 року. Дебютував за основний склад киян у віці 18 років.

Є дворазовим срібним призером чемпіонату України та дворазовим фіналістом Кубку України. Минулої суботи, 21 липня, виграв з "Динамо" перший трофей в кар'єрі - Суперкубок України. 

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Теги: #Динамо Київ#Віктор Циганков