Пересадка печінки екс-гравцеві "Барселони" зацікавила іспанську прокуратуру

Головною метою повторного розслідування є з'ясування особистості донора, який пожертвував Абідалю свою печінку.

Іспанська прокуратура знову відкриє справу про пересадку печінки колишньому гравцеві "Барселони" Еріку Абідалю.

Документи про відновлення справи вже передані в каталонський суд, повідомляє Prosportua з посиланням на Marca.

Головною метою повторного розслідування є з'ясування особистості донора, який пожертвував Абідалю свою печінку.

Діагноз рак печінки був поставлений Абідалю в березні 2011 року, але вже в травні захисник зміг повернутися на поле. У 2012 році французький футболіст успішно переніс операцію з трансплантації печінки, яка знадобилася йому внаслідок злоякісної пухлини.

У 2017 році суд Каталонії відкрив справу про незаконну трансплантацію органу колишньому захисникові після того, як були опубліковані кілька телефонних діалогів колишнього президента "Барселони" Сандро Росселя, під час яких він неявно визнає, що печінка для футболіста була отримана незаконним шляхом. У травні суд закрив справу, а Абідаль заявив, що донором є його двоюрідний брат Жерар.